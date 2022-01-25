Москвичам рассказали, как изменились цены на колбасу

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на докторскую колбасу "Клинского комбината", упаковка 500 граммов.

В "Пятерочке" с картой она по 229,99 рублей. Без карты значительно дороже, почти 330 рублей. В "Перекрестке" цена на колбасу стабильная, но дорого – 389 рублей за упаковку. А в "Азбуке Вкуса" товар подорожал на 5 рублей и стал стоить 349 ровно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.