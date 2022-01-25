Экономисты связали падение рубля с ситуацией вокруг Украины.

Во вторник утром, 25 января, на торгах рубль немного отыграл позиции: доллар расчетом на завтра снижается на 9 копеек, а евро – на 18.

В понедельник, 24 января, курс американской валюты поднялся до 79,5 рубля, это максимум осени 2020 года, а европейской – до 89 рублей, такое в прошлый раз было прошлым летом.

По словам экспертов, это произошло из-за ситуации на Украине и убежденности Запада в том, что Россия собирается на нее нападать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.