Центробанк России предложил ограничить скидки на маркетплейсах

Центробанк России предложил новые меры регулирования для маркетплейсов. Согласно инициативе, подготовленной главой регулятора Эльвирой Набиуллиной, планируется ограничить скидки на торговых площадках и запретить им продавать собственные банковские продукты.

По мнению ЦБ, такие продукты создают нечестную конкуренцию и дают маркетплейсам необоснованные преимущества. Также регулятор предлагает запретить изменять цены на товары в зависимости от выбранного способа оплаты.

