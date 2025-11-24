Форма поиска по сайту

24 ноября, 11:15

Экономика

Центробанк России предложил ограничить скидки на маркетплейсах

Сергей Собянин: Москва поддержит бизнес в создании новых производств

Октябрь стал рекордным месяцем по количеству сделок с московской "вторичкой"

Экономисты спрогнозировали падение рубля

Российские компании начали подготовку к переходу на повышенный НДС

Мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья могут отменить в РФ

Финансовые аналитики посоветовали открыть вклад в банке перед Новым годом

Выручка арт-индустрии в столице выросла на 60%

Врачи предупреждают об опасности частого употребления матчи

"Новости дня": более 23 тысяч рабочих мест будут созданы в пяти районах Москвы

Центробанк России предложил новые меры регулирования для маркетплейсов. Согласно инициативе, подготовленной главой регулятора Эльвирой Набиуллиной, планируется ограничить скидки на торговых площадках и запретить им продавать собственные банковские продукты.

По мнению ЦБ, такие продукты создают нечестную конкуренцию и дают маркетплейсам необоснованные преимущества. Также регулятор предлагает запретить изменять цены на товары в зависимости от выбранного способа оплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономика

