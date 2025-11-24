24 ноября, 11:15Экономика
Центробанк России предложил ограничить скидки на маркетплейсах
Центробанк России предложил новые меры регулирования для маркетплейсов. Согласно инициативе, подготовленной главой регулятора Эльвирой Набиуллиной, планируется ограничить скидки на торговых площадках и запретить им продавать собственные банковские продукты.
По мнению ЦБ, такие продукты создают нечестную конкуренцию и дают маркетплейсам необоснованные преимущества. Также регулятор предлагает запретить изменять цены на товары в зависимости от выбранного способа оплаты.
