Информационный центр по имущественно-земельным вопросам открылся в столице

В Москве открылся информационный центр по имущественно-земельным вопросам. В нем будут помогать бизнесу и частным собственникам. Можно будет проконсультироваться, например, по поводу индивидуального строительства или открытия летних кафе.

В целом, в Москве продолжается работа по вопросам недвижимости – в городе помогают собственникам приводить в порядок документы, разбираются с нелегально возведенными объектами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.