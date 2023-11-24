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24 ноября, 15:45

Экономика

Информационный центр по имущественно-земельным вопросам открылся в столице

Информационный центр по имущественно-земельным вопросам открылся в столице

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В Москве открылся информационный центр по имущественно-земельным вопросам. В нем будут помогать бизнесу и частным собственникам. Можно будет проконсультироваться, например, по поводу индивидуального строительства или открытия летних кафе.

В целом, в Москве продолжается работа по вопросам недвижимости – в городе помогают собственникам приводить в порядок документы, разбираются с нелегально возведенными объектами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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