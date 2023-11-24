Москвичам рассказали, где действительно можно найти товары по скидке в "черную пятницу"

На столичных торговых площадках проходит "черная пятница". Некоторые магазины и онлайн-площадки обещают покупателям скидки 70–90%.

На деле иногда оказывается, что цена не особенно отличается от той, что была вне сезона распродаж. За счет чего продавцы могут действительно снизить стоимость товаров? И ждать ли в 2023 году "пятничного" ажиотажа со стороны москвичей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.