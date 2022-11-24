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Новости

24 ноября, 18:30

Экономика

ЦБ РФ ограничит возможность выдачи рискованных займов с 2023 года

ЦБ РФ ограничит возможность выдачи рискованных займов с 2023 года

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Центробанк РФ ограничит возможность выдачи рискованных займов с 1 января 2023 года. Теперь банки будут тщательнее оценивать долговую нагрузку клиента и только потом принимать решение.

Так, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% не должна превышать четверти от всех выданных кредитов. Как самому рассчитать этот показатель и понять, могут ли отказать в кредите?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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