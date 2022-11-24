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Политика

Новости часа: Минфин РФ не обсуждает ограничений сделок с золотом

Новости часа: Минфин РФ не обсуждает ограничений сделок с золотом

Новости часа: коечный фонд расширят в детских больницах Москвы из-за роста случаев ОРВИ

Автозавод Nissan перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

Новые косметические магазины Oomph появятся в столичных ТЦ в декабре

Госдума утвердила федеральный бюджет РФ на 2023–2025 годы

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект об обязательной стерилизации домашних животных

Центральный магазин H&M в Москве закроется до 30 ноября

Косметическая сеть Oomph откроет свои магазины в начале декабря

В Samsung заявили, что не принимали решения о возобновлении поставок в РФ

Новости часа: суд в Москве арестовал 3 граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минфин РФ не обсуждает ограничений сделок с золотом, но в будущем возможен лимит на вывоз. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

РЖД назначили около тысячи дополнительных поездок на новогодние праздники. Такое заявление сделала компания-перевозчик.

Евросоюз работает над девятым пакетом антироссийских санкций. Об этом рассказали в Еврокомиссии.

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