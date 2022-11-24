Новости часа: Минфин РФ не обсуждает ограничений сделок с золотом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минфин РФ не обсуждает ограничений сделок с золотом, но в будущем возможен лимит на вывоз. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

РЖД назначили около тысячи дополнительных поездок на новогодние праздники. Такое заявление сделала компания-перевозчик.

Евросоюз работает над девятым пакетом антироссийских санкций. Об этом рассказали в Еврокомиссии.