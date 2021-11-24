Москвичам рассказали, как изменилась цена на геркулес

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на геркулес "Монастырский".

В "Пятерочке" упаковка стоит 75,99 рубля, если брать одну, от двух штук цена ниже – 59,99 рубля. Акция продолжается уже вторую неделю.

В "Перекрестке" цена стабильная – 79,9 рубля. В Metro Cash&Carry на прошлой неделе одна коробка стоила 77,99 рубля, на этой – 54,9 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.