В Москве прошло заседание научно-технического совета "Сибдальвостокгаз" – это ассоциация газовых хозяйств двух регионов РФ. Встреча состоялась в компании "Мосгаз".

Участники обсудили перспективы газификации отдаленных регионов России. Особое внимание гости уделили опыту Москвы и Московского региона. Дело в том, что столичное газовое хозяйство создало полный цикл производства, что значительно повысило качество оказываемых услуг. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.