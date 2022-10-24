Новости часа: правительство РФ направит 350 млн руб на медосмотр детей из новых регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство РФ направит более 350 миллионов рублей на медицинский профосмотр детей в новых регионах. Об этом сообщил кабмин.

В Пятигорске предотвратили теракт в отделе полиции, его готовили сторонники запрещенной в РФ организации. Об этом заявили в ФСБ.

Авиакомпания "Победа" в этом году начнет полеты в Турцию. Такую информацию озвучил перевозчик.