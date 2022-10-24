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Общество

Новости часа: правительство РФ направит 350 млн руб на медосмотр детей из новых регионов

Новости часа: правительство РФ направит 350 млн руб на медосмотр детей из новых регионов

Доля российских производителей косметики за три квартала выросла до 30%

Компания Inditex планирует продать ливанской группе Azadea свой бизнес в России – СМИ

Стало известно о росте параллельного импорта в РФ

Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе

Inditex планирует передать российский бизнес ливанской группе Azadea – СМИ

Несколько непрофильных российских предприятий начали выпускать армейские товары

Сеть "Вкусно – и точка" подняла цены на бургеры

Во "Вкусно – и точка" подорожали некоторые блюда

Цены на некоторые позиции в меню сети "Вкусно и точка" выросли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство РФ направит более 350 миллионов рублей на медицинский профосмотр детей в новых регионах. Об этом сообщил кабмин.

В Пятигорске предотвратили теракт в отделе полиции, его готовили сторонники запрещенной в РФ организации. Об этом заявили в ФСБ.

Авиакомпания "Победа" в этом году начнет полеты в Турцию. Такую информацию озвучил перевозчик.

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