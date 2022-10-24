Стало известно о росте параллельного импорта в РФ

В Федеральной таможенной службе сообщили, что объем параллельного импорта в Россию растет на 12% в месяц. С момента легализации этого механизма в страну уже завезли более 1,5 миллиона тонн разных товаров более чем на 12 миллиардов долларов.

В основном это электроника, одежда, парфюмерия, товары повседневного спроса и одежда. Большая часть доставки идет через Дальний Восток и южную границу. Но и западная тоже не закрыта, хотя оборот там сократился – вместо трех тысяч грузовиков в день теперь проходит около 600.

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