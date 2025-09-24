Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 15:15

Экономика

Обязательную маркировку косметики, бытовой химии и стройматериалов введут в России

Обязательную маркировку косметики, бытовой химии и стройматериалов введут в России

"Деньги 24": россияне начали получать уведомления о налоге на проценты по вкладам

"Деньги 24": эксперт рассказал, как повышение НДС повлияет на экономику России

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие законопроекты Минфин внес в правительство РФ

Минфин предложил повысить НДС с 20 до 22%

В Банке России рассказали, какие купюры подделывают чаще всего

Финансовый паспорт гражданина могут ввести в России

"Деньги 24": темп роста цен на бензин в России почти в два раза превысил общую инфляцию

"Деньги 24": рынок страхования от БПЛА вырос до 40 млрд рублей

Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против застройщика "ПИК"

Обязательную маркировку косметики, бытовой химии и стройматериалов введут в России с 1 октября, сообщает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Маркировка будет наноситься в рамках государственной системы "Честный знак".

За нарушение правил предусмотрены штрафы: до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Контроль за соблюдением требований будет строгим, несмотря на поэтапное внедрение системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика