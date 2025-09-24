Обязательную маркировку косметики, бытовой химии и стройматериалов введут в России с 1 октября, сообщает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Маркировка будет наноситься в рамках государственной системы "Честный знак".

За нарушение правил предусмотрены штрафы: до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Контроль за соблюдением требований будет строгим, несмотря на поэтапное внедрение системы.

