Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Средний размер потребительского кредита в России снизился на 7% в августе и составил 164,9 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Купить железнодорожные билеты для многодетных семей теперь будет проще благодаря цифровому удостоверению многодетности, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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