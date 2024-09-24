Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:15

Экономика

Средний размер потребительского кредита в России снизился на 7% в августе

Средний размер потребительского кредита в России снизился на 7% в августе

Более 400 предприятий Москвы поучаствовали в нацпроекте "Производительность труда"

"Торги Москвы": столичный портал поставщиков

"Деньги 24": как растет фондовый рынок

"Это Москва. Бизнес": тату

"Время новых": одежда для балета Ballet Maniacs

Новости часа: технологические конкурсы помогают Москве внедрять передовые разработки

Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

Собянин: 10 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва"

Россияне начали получать уведомления об уплате налога на банковские вклады

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Средний размер потребительского кредита в России снизился на 7% в августе и составил 164,9 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Купить железнодорожные билеты для многодетных семей теперь будет проще благодаря цифровому удостоверению многодетности, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика