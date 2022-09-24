Новости последнего часа: Турция и ООН нашли варианты по выходу агропродукции РФ на рынки

Явка участников референдума в Запорожской области за два дня составила 35,54% – Избирком

Турция и ООН нашли варианты по выходу российской агропродукции на рынки, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Пекин будет добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем, отметили в китайском МИД.

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