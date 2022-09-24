Зимние шины подорожали в России в 1,5 раза

Цены на зимние шины в России подорожали почти в полтора раза. Цена комплекта доходит до 80 тысяч рублей. При этом сократился ассортимент. А рынок заполонила продукция из России и Китая.

Стоит ли поторопиться с покупкой? Не будет ли в ближайшем будущем дефицита резины и не продолжат ли расти цены? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

