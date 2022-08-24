H&M Home снова заработал в Москве

Магазин шведского бренда H&M Home с товарами для дома снова открылся в Москве. Но только для того, чтобы вскоре закрыться. Руководство ретейлера пытается распродать товар перед окончательным уходом из России.

Что будет после закрытия компании в РФ? Собирается ли H&M Home устраивать онлайн-распродажи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.