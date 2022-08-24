IKEA планирует вернуться на российский рынок в течение двух лет – СМИ

IKEA не будет продавать бизнес в России и планирует вернуться в течение двух лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в компании.

Склады и магазины, по данным агентства, останутся пока закрытыми. Тем не менее 700 сотрудников компании продолжат работу на территории Россси. Правда, задачи они будут выполнять для шведского офиса.

Возвращение может состояться после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления, отмечают источники агентства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.