Западные обувные бренды стали возвращаться на российский рынок по новой схеме. Теперь они используют посредников, что позволяет сохранить репутацию дома, а в РФ – не потерять клиентов.

По такой схеме уже работает Crocs, скоро обещают и возвращение Reebok. Как это повлияло на цены? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.