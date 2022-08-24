Распродажа жилья в новостройках ждет россиян осенью – риелторы

Массовая распродажа жилья в новостройках ждет россиян осенью. По крайней мере, о высокой вероятности такой акции говорят риелторы. По их словам, застройщики постараются снизить убытки и продать как можно больше, а для этого и нужен дисконт.

Можно ли говорить об идеальном моменте для покупки недвижимости? И сколько реально заработать на инвестиционной квартире? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.