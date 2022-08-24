Цены на газ пробили отметку в три тысячи долларов впервые с марта 2022 года

Газ подорожал стремительно. Цены впервые с марта пробили отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров. Одной из причин нового скачка эксперты посчитали сообщение "Газпрома".

Компания собирается остановить газопровод "Северный поток" на плановый ремонт. Насколько оправданы сегодняшние цены, будет ли снижение и чем грозит Европе недостаток топлива? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.