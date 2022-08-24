На российских заправках начал дорожать бензин

На заправках в РФ начал дорожать бензин. Литр 92-го и 95-го бензина стоит дороже на две и семь копеек соответственно, чем неделей раньше.

Водители забеспокоились, что такой тренд продолжится. Эксперты прокомментировали, что топливо на АЗС дорожает вслед за оптовыми ценами, из-за чего рентабельность от продажи бензина на заправках за последние 1,5 месяца снизилась вдвое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.