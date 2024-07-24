Около 600 кафе и ресторанов открылись в столице в первые полгода 2024 года

За первое полугодие 2024 года в Москве появилось порядка 600 новых кафе и ресторанов, а с 2010 года их число увеличилось почти в три раза. Теперь в городе открыто более 22 тысяч мест общественного питания, многие из которых специализируются на национальных кухнях разных стран мира.

Почему общепит стал одной из самых динамично растущих отраслей столичной экономики? Чем кафе и рестораны привлекают посетителей?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.