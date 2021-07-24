Из-за разрушения моста в Забайкалье эксперты прогнозируют рост цен на некоторые товары

Рост цен на потребительские товары и даже дефицит прогнозируют некоторые эксперты. Причиной этому стало разрушение железнодорожного моста на Транссибе Забайкалье. В РЖД уже подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах, но грузоперевозки на этом участке встали.

Как сообщается, социально значимые грузы пока повезут в обход – по БАМу. Мост обрушился из-за паводков, они в регионе возобновились в четверг. Из зоны бедствия удалось спасти 12 человек. Еще почти 400 эвакуировали. Кроме того, по последним данным, там подтоплены десять населенных пунктов и повреждены три участка дорог. В отрезанные водой поселения доставляют продукты и воду.