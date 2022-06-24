Новости последнего часа: Магазин Mango возобновит работу в московском "Атриуме"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Магазин Mango возобновит работу в московском "Атриуме" в июле, рассказали в пресс-службе ТЦ.

Локальный режим ЧС ввели в Лазаревском районе Сочи из-за подтоплений, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

ВОЗ не рекомендует отменять массовые мероприятия из-за вспышки оспы обезьян. Об этом заявила представитель ВОЗ Амайя Артаскоз Глария.