Спрос на краски Tikkurila в РФ вырос после объявления об уходе с российского рынка

Консультант магазина красок Tikkurila посоветовал гражданам не медлить с покупкой товаров. По его словам, спрос на краски вырос после информации об уходе компании с российского рынка.

При этом эксперты считают, что заводы Tikkurila будут выпускать похожий или аналогичный продукт, но под другим брендом. Только в прошлом году компания заработала 900 миллионов рублей, что составляет 3% от общего оборота фирмы во всех странах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

