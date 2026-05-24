Россельхознадзор заявил о проблемах с ввозом овощей и фруктов из Армении, под угрозой также находятся армянские алкоголь и минеральная вода. Причина ограничений связана с несоответствием продукции обязательным требованиям.

Министерство иностранных дел Армении выразило надежду, что стороны найдут решение. Продавец на рынке сообщил, что из Армении поставляется много зелени, сейчас качество хорошее. Экономист Владимир Михайлов отметил, что на время ограничений могут вырасти цены на данные товары.

