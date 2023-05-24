Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Экономика

Страны ЕС не смогли договорится о поставках углеводородов из арабских государств

Страны ЕС не смогли договорится о поставках углеводородов из арабских государств

Москвичам рассказали, как работают платежные стикеры для смартфонов

Новости часа: Небензя напомнил о важности поставок российских удобрений на мировые рынки

"Деньги 24": российские банки повысили комиссии за различные денежные операции

Новости часа: Novo Nordisk продолжит производить инсулин в России

Партнеры Wildberries потребовали разблокировки своих аккаунтов

Минобрнауки рекомендовало вузам ввести допльготы для студентов-участников СВО и их семей

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

"Газпром нефть" определилась с финальными дивидендами за 2022 год

В Ozon сообщили, что приложение вскоре должно возобновить работу в обычном режиме

ЕС все ближе подходит к полномасштабному энергетическому кризису. Отказавшись от российских углеводородов, правительства европейских стран так и не смогли договориться о поставках из арабских государств.

По словам министра энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби, если лидеры старого света не станут сговорчивей, то следующая зима окажется для европейцев настоящей катастрофой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиказа рубежомвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика