Страны ЕС не смогли договорится о поставках углеводородов из арабских государств

ЕС все ближе подходит к полномасштабному энергетическому кризису. Отказавшись от российских углеводородов, правительства европейских стран так и не смогли договориться о поставках из арабских государств.

По словам министра энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби, если лидеры старого света не станут сговорчивей, то следующая зима окажется для европейцев настоящей катастрофой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.