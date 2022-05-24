США не продлят лицензию, позволяющую РФ производить выплаты для обслуживания долга

Минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую РФ производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

В Госдуме просят РЖД увеличить число пассажирских поездов на южном направлении.

Двухуровневое образование в РФ можно сохранить для иностранных студентов, сообщил президент РАО.

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