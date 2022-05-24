Минфин США не будет продлевать лицензию, позволяющую РФ производить выплаты

Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что не будет продлевать лицензию, позволяющую РФ производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

Уточняется, что лицензия истекает 25 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.