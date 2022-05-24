Продавцы электроники Apple начали закрывать часть магазинов в России

В России заканчиваются iPhone. Сеть re:Store рассказала о проблемах с поставками. Уже пришлось закрыть восемь магазинов в Москве, а также по несколько торговых точек в Петербурге, Казани, Челябинске и Краснодаре.

Владельцы компании говорят, что надеются вернуться, когда проблема с поставками будет решена.

Ранее СМИ писали о том, что официальные ретейлеры техники Apple в России закрывают убыточные магазины и перевозят оставшуюся технику туда, где выше спрос и трафик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

