Главный акционер Avito решил продать российский бизнес

Главный акционер Avito – голландская компания Prosus – уходит из России. Сейчас голландцы ищут российского покупателя своей доли.

Кто может стать новым владельцем? И как изменится один из самых популярных в стране сервисов интернет-объявлений? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.