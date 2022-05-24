Поставки кнопочных телефонов выросли на 40% за I квартал 2022 года

В России резко вырос импорт кнопочных телефонов. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра GS Group. Только за первый квартал их поставки выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Среди причин называют резкий скачок цен на iPhone и смартфоны от Samsung, а также общий сбой поставок телефонов основных брендов, в том числе китайских.

Что с запасами мобильных устройств у российских ретейлеров? Заработал ли параллельный импорт? Как изменятся цены?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

