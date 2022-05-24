В Wildberries опровергли введение массовых штрафов за отказ от товаров

Компания Wildberries опровергла введение массовых штрафов за отказ от товаров. Такие новости появились накануне, СМИ ссылались на пользователей. Была даже точная сумма – 100 рублей.

В компании рассказали, что никаких штрафов нет, а вот услуга оплаты обратной доставки действительно существует и уже давно, но только для клиентов с высоким процентом возвратов или небольшой суммой выкупа.

По оценкам ретейлера, тариф применяют примерно к десяти процентам клиентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

