Ретейлер Apple re:Store закрыл часть российских магазинов

Сеть re:Store заявила о проблемах с поставками. Вынужденно пришлось закрыть восемь магазинов в Москве, а также некоторые торговые точки в Питере, Казани, Челябинске и Краснодаре. Об этом заявили представители компании.

Пока говорят, что мера временная, поставки пытаются нарастить. Ранее СМИ писали о том, что официальные ретейлеры техники Apple в России закрывают убыточные магазины и перевозят оставшуюся технику туда, где выше спрос и трафик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.