Кабмин разрешит ТЦ досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, ушедшими из РФ

Правительство России разрешит собственникам торговых центров досрочно расторгать арендные договоры с магазинами зарубежных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пояснил, что ранее в текст арендного договора нередко включался пункт, согласно которому размер платы зависит от выручки магазина. По словам Мишустина, сегодня такие условия приводят к неприятным ситуациям, когда компании, приостановившие работу в РФ по политическим мотивам, не спешат освобождать помещения.