Белоруссия стала новым направлением "карточного туризма"

Белоруссия стала еще одним направлением "карточного туризма". Из России туда едут, чтобы оформить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard.

Ими можно расплачиваться за границей, в иностранных интернет-магазинах и привязывать к сервисам Apple Pay и Google Pay. Российские банки в данный момент находятся под санкциями, поэтому многих привлекает данная идея.

Сколько стоит оформить карту в Минске? И могут ли белорусские банки тоже попасть в стоп-лист? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.