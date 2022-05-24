Курс доллара опустился до 57 рублей на Мосбирже

Рубль начал день на бирже с укрепления. Доллар стоит 57 рублей, евро – 58 рублей.

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 31 мая. Об этом заявила Росавиация.

Около 6 миллиардов рублей вернули россиянам по программе кешбэка за детские путевки, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.