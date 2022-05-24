Рубль продолжил укрепление на Мосбирже 24 мая

Рубль 24 мая начал день на бирже с мощного укрепления. Доллар падал ниже 58 рублей впервые с 2018 года. Евро на открытии растерял полтора рубля и торговался ниже 59 рублей.

В данный момент доллар оценивается в 57,02 рубля, а евро – 59,13 рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.