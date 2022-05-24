В re:Store сообщили, что в РФ закрыто 15 магазинов из-за с проблем с поставками

Официальный дилер Apple, сеть магазинов re:Store, приостановил работу 15 торговых точек из-за проблем с пополнением ассортимента. Сообщают, что 87 магазинов продолжают работать. Об этом заявили в пресс-службе компании.

На сайте re:Store отмечается, что в Москве в данный момент временно закрыты восемь торговых точек, еще 35 магазинов продолжают работать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.