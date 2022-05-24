Мосбиржа заявила о повышенном спросе на турецкие лиры и казахстанские тенге

На Московской бирже отмечают повышенный спрос на нетипичные для инвестиций деньги – турецкие лиры, казахстанские тенге и белорусские рубли.

Чем вызван интерес? И можно ли считать такие вложения выгодными? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.