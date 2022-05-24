Онлайн-ритейлер Wildberries ввел массовые штрафы за возврат товара. По сообщениям покупателей в соцсетях, платить штраф в размере 100 рублей им приходится даже за возврат вещей с браком.

В самой компании утверждают, что политика возвратов не менялась, и пользователи, которые заказывали много и выкупали мало, оплачивали обратную логистику. При этом маркетплейс не раскрывает, о каких суммах выкупа идет речь.

Как ожидается, это станет мотивацией покупателей к осознанному заказу товаров, а также обезопасит от фейковых аккаунтов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.