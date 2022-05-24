Компания по производству молекулярных тестов на аллергию покинет рынок РФ

Из России уходит американская компания, которая производит популярные молекулярные тесты на аллергию. Лаборатории пока используют остатки запасов и срочно ищут альтернативу.

Есть ли замена этой технологии? И что теперь ждать пациентам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.