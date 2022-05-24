В McDonald’s продолжили демонтировать вывески

McDonald’s демонтирует вывески и готовится к новому открытию. Сеть известных ресторанов, как пишут СМИ, может снова заработать уже в июне. Меню останется прежним, но по условиям контракта название придется поменять.

Раньше появилась информация, что рестораны сократят свое имя до двух латинских букв Мc. Причем "М" будет фирменной, хорошо узнаваемой любителями фастфуда. Но позднее в российском представительстве компании эти слухи опровергли.

Теперь в соцсетях активно придумывают названия для новой сети. А ее владельцем стал Александр Говор. Его компания управляла двумя десятками ресторанов McDonald’s по франшизе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.