Москвичам рассказали о цене на гречку

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на гречку "Агро-Альянс Экстра", упаковка 900 граммов.

В "Пятерочке" стабильная стоимость – 115,99 рубля – уже несколько недель. В "Перекрестке" тоже без изменений, но дороже – почти 125 рублей.

В "Азбуке Вкуса" самая высокая цена, но она тоже не менялась за последнее время и составляет 135 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.