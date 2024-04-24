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24 апреля, 10:30

Экономика

К нацпроекту "Производительность труда" присоединились 9 компаний туротрасли Москвы

К нацпроекту "Производительность труда" присоединились 9 компаний туротрасли Москвы

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К национальному проекту "Производительность труда" присоединились девять столичных компаний туристической отрасли. Они получили расширенное право участвовать в проекте, задача которого – найти внутренние резервы организации для развития, модернизации технологий и повышения зарплат.

Всего же с 2022 года, когда нацпроект начал реализовываться в Москве, его участниками стали более 300 столичных компаний. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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