Эксперты рассказали, что ставки по банковским вкладам будут уменьшаться в России

Ставки по банковским вкладам в России будут уменьшаться. По мнению финансистов, это произойдет после того, как Центробанк объявит о снижении ключевой ставки. Сейчас для вкладов на 1–2 месяца предлагаются ставки в размере 20–22%, на 3–5 месяцев – от 14 до 22,5%, на полгода-год – до 23%.

До конца 2025 года эти цифры должны стать ниже. Тем не менее банковские вклады пока останутся привлекательным финансовым инструментом. При этом важно помнить, что предложения банков с более высокими ставками по накопительным счетам, как правило, действует всего пару месяцев, а затем доходность снижается. Поэтому при выборе счета важно обратить на это внимание.

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