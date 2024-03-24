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24 марта, 10:45

Экономика

Центробанк второй раз подряд сохранил ставку на уровне 16%

Центробанк второй раз подряд сохранил ставку на уровне 16%

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Центробанк РФ второй раз подряд сохранил ставку на уровне 16%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали взятие паузы регулятором.

Почему принято такое решение? Как оно отразится на курсе рубля, акциях, облигациях, вкладах и кредитах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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