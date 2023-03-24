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Новости

24 марта, 22:00

Экономика

Новости часа: на Мосбирже отметили ослабление рубля по отношению к доллару

Новости часа: на Мосбирже отметили ослабление рубля по отношению к доллару

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

Владелец Leroy Merlin намерен продать свой бизнес в РФ

"Деньги 24": цена биткоина выросла в полтора раза в марте

Новости часа: количество направлений медицины c использованием ИИ за год выросло вдвое

Новости часа: компания Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в РФ

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

Владелец Leroy Merlin намерен продать свой бизнес в России

"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

Эксперты рассказали о сложностях доставки товаров в РФ через Турцию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Московской бирже отметили ослабление рубля по отношению к доллару, юаню и евро 24 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Космонавты Российской Федерации несколько раз выйдут в открытый космос весной – летом, заявили в госкорпорации "Роскосмос".

По данным СМИ, более 160 человек пострадали из-за землетрясения в Иране.

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