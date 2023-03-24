Новости часа: на Мосбирже отметили ослабление рубля по отношению к доллару

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Московской бирже отметили ослабление рубля по отношению к доллару, юаню и евро 24 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Космонавты Российской Федерации несколько раз выйдут в открытый космос весной – летом, заявили в госкорпорации "Роскосмос".

По данным СМИ, более 160 человек пострадали из-за землетрясения в Иране.

