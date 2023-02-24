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24 февраля, 20:30

Экономика

США расширили санкции против России и Белоруссии

США расширили санкции против России и Белоруссии

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Соединенные Штаты расширили санкции против России и Белоруссии. В новый список Минторга США подпали 76 отечественных предприятий. В том числе "КамАЗ", фонд "Сколково" и все связанные с ним компании. Помимо научных организации, под санкции подпал целый список банков. Кроме того, с 10 марта лидер США Джо Байден вводит пошлину в 200 процентов на все товары из России, которые содержат алюминий.

Сотовый оператор "МегаФон" изучает возможность оспорить решение министерства торговли США о включении компании в список экспортных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора. Как пояснили в компании, с учетом категории ограничений, в которую попал оператор, никаких прямых последствий для абонентов и клиентов оператора не будет, поскольку "МегаФон" не занимается экспортными продажами.

Российские авиакомпании смогут летать в Турцию, несмотря на санкции. Москва и Анкара нашли способ законно обойти все ограничения. Страны могут создать совместную компанию для обслуживания и заправки отечественных самолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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