В России стало меньше сверхбогатых людей

За прошлый год в России стало на тысячу меньше сверхбогатых людей. Речь идет о состоянии более 30 миллионов долларов.

Согласно анализу, проведенному Forbes, сверхбогатых людей в РФ осталось чуть больше 8 тысяч. Богатых также стало меньше в Великобритании и Франции. Однако самые радикальные падения числа людей с капиталом более 30 миллионов долларов произошли в Греции, Португалии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Если же говорить о мире в целом, то в прошлом году число людей с капиталом больше 30 миллионов долларов выросло на 12,4 тысячи человек. Наибольшее число очень состоятельных граждан сейчас в Китае. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.